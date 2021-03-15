«Смерч», «Тайфун» и «Искандер»: на параде 9 мая в Волгограде покажут новейшую технику

Фото с сайта Минобороны РФ.

Никакой коронавирус больше не помешает отпраздновать День Победы в городах России. В Минобороны уже заявили – парады будут. И в Волгограде в том числе. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) уже готовят технику и чеканят шаг. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе военного ведомства, в состав механизированных колонн парадных расчетов в этом году войдут восемь крупнейших образцов вооружения и военной техники, в том числе шесть оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер» и два зенитных ракетных комплекса С-400 «Триумф»

Увидят волгоградцы и технику времен войны.

- По главной площади проедут боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, и Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Смерч», а также экспонаты военных музеев - БМ-13 «Катюша», танки Т-34 и Т34-85, пушки ЗИС-3, - перечисляют в пресс-службе ЮВО. - Всего в этом году в парадах Победы в 10 городах юга России примут участие свыше 15 тысяч военнослужащих, задействуют свыше 500 единиц военной техники.