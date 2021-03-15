«Так быстро пролетели»: волгоградским четверняшкам исполнилось 2 месяца

Фото с личной странички волгоградской квадромамы Виктории Маркович.

«Сегодня нам уже два месяца. Даже и не верится, что они пролетели так быстро», - пишет Виктория Маркович – квадромама из Волгограда, родившая сразу четырех сыновей. Все эти два месяца четверняшки с мамой находятся в перинатальном центре №2 Волгограда. Они родились очень крохотными (самый маленький Богданчик был весом всего 900 граммов), поэтому до сих пор находятся под пристальным наблюдением медиков. И, к счастью, все малыши активно набирают вес и крепнут. «К двум месяцам наш вес составляет: Кирилл – 2806 граммов (родился 1440 гр), Богдан – 1852 грамма (родился 900 гр), Рома – 3084 грамма (родился 1480 гр) и Дима – 2949 граммов (родился 1490 гр)», - рассказала Виктория на своей страничке в инстаграме.

Малыши все на грудном вскармливании, вот только сами сосать не могут, кушают из бутылочек. Волгоградка все эти месяцы упорно сцеживает свое молоко для деток, но на днях пожаловалась, что ее молока уже не хватает. Все-таки накормить четверых – это вам не шутки.

А отец семейства, тем временем, оборудует дом к приему четверых сыновей. Как рассказала волгоградка, им уже подарили четыре коляски для прогулок, и четыре кроватки для малышей. Говорит, если бы не Богданчик, который еще не набрал нужный для выписки вес, они уже были бы дома.