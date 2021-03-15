Эпидемия ОРВИ началась в Волгограде

Пока эпидпорог превышен только среди подростков и взрослых. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Заболеваемость коронавирусом в Волгограде и области пошла на спад. Но и другие вирусы не дремлют. В середине марта в регионе началась эпидемия ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, среди волгоградцев в возрасте от 15 лет и старше уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе превышает эпидемический порог на 5%. Наличие гриппа в лаборатории не подтвердили, в основном укладывают волгоградцев в постель не менее коварные парагрипп и риновирус.

- Госпитализация потребовалась 1,8% больных, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

При этом 54% среди тех, кто ушел на больничный по ОРВИ в Волгоградской области - это дети. Больше всего инфекция подкосила подростков. А вот заболеваемость в младших возрастных группах детей ниже эпидемического порога на 44% и более.

Так что берегите себя, больше гуляйте, проветривайте помещения, чаще мойте руки, соблюдайте дистанцию и по возможности избегайте толпы.