Адвокат из Волгограда получила 3 года условно за подкуп свидетелей

15 марта Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 49-летней женщине-адвокату, обвиняемой в подстрекательстве и фальсификации доказательств. Ей дали 3 года условно и 1,5 года запретили работать по профессии. В 2018 году юрист защищала трех мошенников – фигурантов уголовного дела об автостраховании. Понимая, что показания свидетелей – основа обвинения, женщина решила их подкупить. Для этого вышла на их защитника и озвучила свое предложение.

- В результате длительных переговоров по инициативе подсудимой денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и 5 тысяч долларов США были переданы адвокату за изменение показаний его подзащитным о якобы непричастности троих фигурантов уголовного дела к страховому мошенничеству, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

И хоть женщине грозило 4 года тюрьмы, она получила довольно мягкое наказание. Поэтому прокуратура будет его оспаривать, ведь вину свою адвокат так и не признала.

Добавим, что в раскрытии преступления и расследовании уголовного дела участвовали сотрудники УФСБ и СУ СКР по Волгоградской области.