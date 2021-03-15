«В ожидании»: Альбина Джанабаеа показала беременный животик

Фото с инстаграма Альбины Джанабаевой.

Альбина Джанабаева долго скрывала свою беременность, но сегодня, 15 марта, опубликовала на своей страничке в инстаграме фотографию с сильно округлившимся животиком и подписью – « В ожидании». Судя по фото, срок беременности уже большой и живот не скроешь никаким балахоном и фотошопом, поэтому уроженка Волгограда решила открыть всем эту тайну – она ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе.

Напомним, что 9 апреля Альбине исполнится 42 года. У нее уже есть два сына – 17-летний Константин и 7-летний Лука. Оба от Валерия Меладзе, хотя свои отношения пара скрывала много лет и расписались только после рождения Луки. А в прошлом году супруги даже поделились планами, что хотят завести третьего ребенка. Так что беременность запланированная и желанная.

Хотя некоторые поклонники экс-солистки «ВИА-гры» считают, что поздновато Альбина решилась рожать. Мол, возраст уже немолодой. О чем злопыхатели даже не преминули написать в комментариях на страничке певицы. Но тут же нашлись и те, кто встал на защиту волгоградки: на страничке Альбины даже разгорелись жаркие дебаты.

Впрочем, судя развевающемуся платью в виде крыльев за спиной на фото Джанабаевой, наша землячки счастлива и пересуды ее не интересуют.

«Двое во Вселенной, но с одной душой... Мы так крепко связаны с тобой», - написала она под фотографией, сделанной накануне своего громкого заявления о беременности.

ДОСЬЕ «КП»

Альбина Джанабаева солистка группы «ВИА Гра». Родилась в Волгограде. В Городище окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем поступила в институт им. Гнесиных, факультет актера музыкального театра. По контракту работала в Корее, в мюзикле "Белоснежка и семь гномов" пела партию иностранки-Белоснежки на корейском языке. Два года работала бэк-вокалисткой в коллективе Валерия Меладзе. По рекомендации Валерия осенью 2004 года попала в группу «ВИА Гра». В 2014-м зарегистрировала брак с Меладзе, от которого к тому моменту уже родила двух сыновей.