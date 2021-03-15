Под Волгоградом сельского главу обвинили в служебном подлоге

54-летний глава одного из сельских поселений Палласовского района Волгоградской области попал под следствие: чиновника обвиняют в служебном подлоге. А понадобился он комфорта ради. Как выяснили сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД, мужчина использовал служебный автомобиль в личное время. Для того, чтобы это выглядело законно, нанял даже водителя – своего знакомого, директора ДК.

- На протяжении года на основании фиктивного трудового договора мужчина своей подписью утверждал путевые листы и передавал их в бухгалтерию, сотрудники которой использовали документы при составлении табеля учета рабочего времени и производили расчет зарплаты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По факту зарплату получал один из работников администрации. На основании собранных материалов возбудили уголовное дело, ведется следствие.