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Общество15 марта 2021 13:53

Под Волгоградом сельского главу обвинили в служебном подлоге

Чиновник составил фиктивные документы, чтобы пользоваться служебной машиной в личное время
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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54-летний глава одного из сельских поселений Палласовского района Волгоградской области попал под следствие: чиновника обвиняют в служебном подлоге. А понадобился он комфорта ради. Как выяснили сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД, мужчина использовал служебный автомобиль в личное время. Для того, чтобы это выглядело законно, нанял даже водителя – своего знакомого, директора ДК.

- На протяжении года на основании фиктивного трудового договора мужчина своей подписью утверждал путевые листы и передавал их в бухгалтерию, сотрудники которой использовали документы при составлении табеля учета рабочего времени и производили расчет зарплаты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По факту зарплату получал один из работников администрации. На основании собранных материалов возбудили уголовное дело, ведется следствие.