Волгоградцы пытаются сохранить от сноса многоквартирные дома на улице Быстрова

В Волгограде жильцы дома по адресу улица Быстрова, 113а в Кировском районе добиваются сохранить свои квартиры. Однако здание имеет статус незаконного и возводилось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Недобросовестный застройщик разделил дом на 2 блока и оборудовал разными входами, сделав его многоквартирным. Объект на момент строительства не соответствовал разрешенному виду использования земельного участка, также застройщик не получал разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию в установленном законом порядке. Из-за этого купившие в доме квартиры волгоградцы рискуют остаться на улице, участвуя в судебных разбирательствах. Однако есть шанс сохранить жилое здание от сноса. Администрация Волгограда подписала постановление о предоставлении разрешения собственникам на условно разрешенный вид использования земельного участка, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Ранее по этому поводу уже состоялись публичные слушания.

В ближайшее время состоится суд, в рамках которого назначат экспертизу. Она установит, пригодно ли строение для проживания. Данный комплекс мер станет основанием для заключения мирового соглашения.

В такой же непростой ситуации оказались и жильцы соседнего здания на улице Быстрова, 113. Его также построили на земельном участке для частного дома без каких-либо разрешений. Уже состоялись несколько судебных заседаний и прошла экспертиза, которая выявила нарушения требований противопожарной безопасности. Теперь собственники квартир их устраняют. После этого они смогут обратиться в администрацию города и через публичные слушания привести объект в соответствие с разрешенным видом использования земельного участка.