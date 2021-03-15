В Волгоградской области коронавирус убил молодую женщину

За последние сутки подтвердились еще 7 смертей от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Жертвами коронавируса становятся все больше жителей Волгоградской области. Пандемия унесла жизни уже 869 волгоградцев. 15 марта подтвердились еще 7 смертей, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. От COVID-19 и двусторонней пневмонии скончались четверо мужчин и 3 женщины. Самой молодой из них было 39 лет. У всех погибших были различные хронические заболевания сердца, эндокринной системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. При обращении в поликлинику некоторых пациентов сначала отправляли лечиться дома.

39-летния жительница Камышина при первых признаках недомогания пошла к терапевту. Но ей назначили амбулаторное лечение, от которого лучше не становилось. Тогда пациентку с проблемами с эндокринной системой положили в больницу. Но время было упущено. Сразу же обратились к медикам 47-летние волжанин и житель Новониколаевского района. Их также сначала не госпитализировали. А когда все-таки направили в ковидные госпитали, было уже поздно.

Пошла в поликлинику при первых симптомах болезни 63-летняя жительница Палласовского района. Решение терапевта – амбулаторное лечение. Пациентке дома становилось хуже, после чего ее направили в инфекционный стационар.

Не сразу обратились за медпомощью 69-летний волжанин, 61-летний житель Руднянского района и 52-летняя женщина из Жирновского района. После непродолжительного самолечения, которое не помогало, они оказались у участковых врачей, а следом в больницах. Но помочь им не смогли.