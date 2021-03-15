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Происшествия15 марта 2021 12:33

«Кричал и просил о помощи»: под Волгоградом женщина заживо сожгла знакомого

Ей дали 11,5 лет колонии общего режима
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Женщине дали 11,5 лет тюрьмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи оставил приговор Волгоградского облсуда в отношении 38-летней женщины из Урюпинска без изменений: за убийство с особой жестокостью ей дали 11,5 лет колонии общего режима. А проверять законность такого решения пришлось потому, что убийца вдруг отказалась от признательных показаний, которые давала следствию. Видимо, испугалась большого срока.

Известно, что в мае 2020 года осужденная Дощечникова вместе со знакомым употребляла веселящие напитки. Внезапно они поругались, женщина вылила на оппонента крепкий алкоголь и подожгла.

- Видя, как потерпевший кричит и просит о помощи, Дощечникова мер по его спасению не приняла. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, она покинула место преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Добавим, что дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Приговор вступил в силу.

Криминал