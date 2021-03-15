В Волгограде из-за строительства эстакады на набережной начнут перекрывать Нулевую продольную

С 16 марта подрядчик начнет устанавливать пролеты эстакады на опоры Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда продолжается обновление набережной. Строители, в том числе, работают над возведением пешеходной эстакады к амфитеатру. Мост от улицы Чуйкова будет проходить над Нулевой продольной. 16 марта подрядчик приступит к монтажу пролетных строений. Металлические конструкции специалисты будут устанавливать на опоры с помощью тяжелой техники. Из-за этого придется перекрывать движение на рокадной дороге от улицы Комсомольской до улицы 7-й Гвардейской. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, работы специалисты будут выполнять только в ночное. Поэтому движение будет перекрываться с 16 марта с 20.00 до 7.00.

Сколько именно ночей потребуется для монтажа пролетов эстакады, не уточняется. Вообще эти работы планировались еще в феврале. Однако специалисты проводили тестовое сваривание образцов и ждали заключение экспертов и разрешение на установку конструкций.

Напомним, обновлением нижней террасы набережной между улицами Комсомольской и Родимцева в Волгограде занимается АО «Стройтрансгаз». На берегу Волги компания также строит амфитеатр и благоустраивает территорию. Пешеходная эстакада по завершению всех работ будет шириной 18 метров и протяженностью около 80 метров. Все работы должны завершиться в ноябре.