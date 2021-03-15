«Берет деньги за интим»: волгоградец оклеветал бывшую в соцсетях

30-летний житель Урюпинска Волгоградской области не мог смириться, когда его бросила 32-летняя подруга, и решил ей отомстить: мужчина разместил в одной из соцсетей профиль женщины, использовал непристойные снимки других девушек, а также написал объявление, якобы бывшая оказывает интимные услуги за деньги.

Сама потерпевшая долго не знала о существовании такой страницы, пока ее не ошарашили знакомые. Женщина сразу пошла в полицию. Она тогда не подозревала, кто за этим стоит. Когда стражи порядка вычислили негодяя, была немного в шоке: они ведь давно расстались. Как пояснил сам мужчина, он решил так отомстить.

- Все попытки мужчины наладить личный контакт не увенчались успехом. После этого он решил отомстить отвергнувшей его возлюбленной и создал в социальных сетях страницу с порочащими её данными, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Теперь ему грозит 2 года тюрьмы по статье «Клевета».