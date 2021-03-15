7 районов Волгоградской области может подтопить во время половодья

"Поплыть" могут города и поселки в семи районах региона. Фото: Алексей ФОКИН

«В целом, в этом году метеорологические условия и гидрологическая обстановка находятся в пределах среднемноголетних значений. Но мы всегда должны быть готовы к локальным сезонным угрозам подтопления», - заявил на еженедельном оперативном совещании 15 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вопросы подготовки к предстоящему паводку-2021 стали главной темой.

По словам главы региона, в верховьях Волги этой зимой скопилось много снега. Когда реки вскроются ото льда, в Волгоградской области может подтопить города Урюпинск и Фролово, а также поселения шести северных районов - Жирновского, Киквидзенского, Еланского, Руднянского, Новониколаевского и Урюпинского. Не исключено и возникновение чрезвычайных ситуаций, как это уже не раз было в регионе во время весеннего половодья.

Так что все профильные службы, местные власти и региональное МЧС должны встретить весенний паводок в полной готовности. Инспектировать водоемы и ГТС, провести тренировки, проверить системы оповещения, а в бюджет заложить резерв на случай осложнений.