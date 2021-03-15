Под Волгоградом перевернулся внедорожник: четверо в больнице

Две маленькие девочки пострадали в аварии, их госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Авария произошла в воскресенье, 14 марта, в 12:20 часов в Городищенском районе Волгоградской области: на трассе «Новый Рогачик-Волгоград» перевернулся внедорожник. В итог е сам водитель и три пассажира, среди которых два ребенка, оказались в больнице с травмами.

Известно, что семья ехала со стороны Волгограда. На пятом километре магистрали автомобилист потерял управление на «Тойотой Рав 4»: машина вылетела на обочину и перевернулась.

- В результате ДТП водитель, его пассажиры: 44-летняя женщина, две девочки 4-х и 1,5 лет доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что за минувшие сутки на дорогах региона произошло два серьезных ДТП. Второе - в Калачевском районе, где пьяный водитель «ВАЗа» врезался в грузовик. Виновник аварии получил травмы, но после осмотра врачами от госпитализации отказался. По факту происшествий проводятся проверки.