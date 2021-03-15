Около 70 тысяч волгоградцев решили проводить Масленицу в пойме реки Царица Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде наконец-то проводили зиму. В минувшее воскресенье, 14 марта, последний день Масленицы отметили большими гуляниями. Главные торжества развернулись в пойме реки Царица в центре города. Волгоградцы веселились, ели блины и наблюдали за сожжением 12-метрового чучело Масленицы. На празднике у интерактивного музея и в парке «Раздолье» собралось около 70 тысяч человек, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Всего масленичные гуляния в выходные прошли в 70 населенных пунктах Волгоградской области. В них приняли участие более 90 тысяч человек.

Проводы зимы прошли без происшествий. Нарушений общественного порядка не было. За безопасностью на мероприятиях 13 и 14 марта следили более 700 полицейских, а также представители народных дружин, казачества и Росгвардии.

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Как волгоградцы отметили Масленицу в пойме Царицы, смотрите в фоторепортаже «КП-Волгоград» (подробности).