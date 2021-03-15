В Волгограде под окнами девятиэтажки вырастет автомойка

Автомойка будет рассчитана на 10 постов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде состоялись публичные слушания по поводу строительства автомойки рядом с девятиэтажным домом. В них принял только один человек, который поддержал возведение объекта под окнами дома по адресу Череповецкая, 1 в Ворошиловском районе. Сама автомойка, которая будет рассчитана на 10 постов, расположится на Ростовской, 14, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы на сайте мэрии.

Никаких дополнительных предложений и замечаний по проекту автомойки во время публичных слушаний не озвучили. Здание будет состоять из двух этажей. Рядом с ним появятся 19 парковочных мест. Владелец автомойки Мансур Нурадиев, который и обратился с заявлением о проведении публичных слушаний, займется озеленением прилегающей территории в 296 квадратных метров. Общая площадь земельного участка, выделенного под возведение объект, составляет 1973 квадратных метра рядом с Череповецкой, 1. Заезд в автомойку будет осуществляться с улицы Ростовской.