Два двухэтажных дома пойдут под снос в Волгограде

Ждать расселения жильцам придется несколько лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще два старых двухэтажных дома в Волгограде признали аварийными и подлежащими сносу. Один из них расположен на юге города, в заканальной части Красноармейского района по адресу улица, Копецкого, 4. Второй - дом №4 на улице Колумба - на севере Волгограда, в поселке ГЭС Тракторозаводского района. По результатам рассмотрения заключений инспекции Госжилнадзора межведомственные комиссии посчитали эти ветхие дома опасными для проживания.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, инженерные изыскания в этих домах специалисты провели в рамках стандартной процедуры по программе капремонта. При обследовании нашли многочисленные трещины, изрезавшие стены домов, конструктивные элементы оказались повреждены. Это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них волгоградцев.

На основании экспертного заключения межведомственные комиссии Красноармейского и Тракторозаводского районов приняли единственно возможные решения. Теперь жильцов домов на улицах Копецкого, 4 и Колумба, 4 ждет расселение. Правда, дожидаться его придется много лет. На очереди еще сотни аварийных домов Волгограда, которые признали таковыми до 2017 года. Их должны снести в течение ближайших четырех лет.