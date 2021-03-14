За сутки коронавирус стал причиной смерти 4 волгоградцев

Сегодня, 14 марта, рекордно низкое за последние несколько месяцев число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Снизилось и количество летальных случаев: накануне от COVID-19 умерло 7 человек, сегодня оперативный штаб сообщил «КП-Волгоград» о 4 пациентах которых не удалось спасти. Всего за период пандемии ковид стал причиной гибели 862 человек.

Среди них 71-летняя волгоградка. Она сразу же обратилась в медучреждение, была госпитализирована. У женщины было слабое сердце, она скончалась. Умер 64-летний волжанин: он промедлил с вызовом врача, в больницу попал в тяжелом состоянии с поражением легких. Также среди погибших – 62-летняя камышанка и 66-летний мужчина из Михайловки.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили волгоградцам.