Ночью дожди и туманы, днем до +7 тепла: погода в Волгограде и области на 15 марта

Уже середина марта, а жители Волгоградской области каждое утро задаются вопросом: где же долгожданная весна? Синоптики радуют хорошими прогнозами – близко! Уже с завтрашнего дня, 15 марта, в регионе потеплеет до +7 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном ЦГМС.

Ночью температуры по-прежнему будут ниже нуля: в области ожидается -3...-8 градусов мороза, в Волгограде будет -4...-6 градусов. Днем в области заметно распогодится: синоптики обещают от +2 до +7 тепла. Однако в некоторых районах зима еще даст о себе знать: местами выпадет снег, в основном с дождем, ночью будет туманно, а днем облачно. Из-за осадков и минусовых температур возможна гололедица. Водителям стоит быть аккуратными на дорогах. Ветер юго-восточный и порывистый – от 6 до 12 метров в секунду.