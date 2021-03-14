Под Волгоградом хозяйка кафе сдавала подсобку жрицам любви

В кафе 46-летней жительницы Камышина, расположенном на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», посетители могли не только поесть, но и воспользоваться интимными услугами: в подсобном помещении работали жрицы любви. Разумеется, хозяйка заведения была в курсе: она сама сдавала путанам комнату. Это приносило доход и привлекало клиентов, пока в притон не нагрянули полицейские.

- В отношении женщины дознавателями возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое предоставление помещения для занятия проституцией». Обвиняемая созналась в содеянном, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, камышанку не раз судили, однако она ради прибыли все равно пошла на очередное преступление. На этот раз ей грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в районный суд, где служитель Фемиды решит судьбу предприимчивой женщины.