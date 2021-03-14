В Волгограде на месте обещанного парка не построят ТРК и гостиницу

Несколько дней назад появилось объявление о срочной продаже участка площадью 2 гектара на улице Николая Отрады в Тракторозааводском районе, где волгоградцам три года назад обещали Парк культуры. Как сказано в объявлении, новый владелец сможет использовать территорию для строительства коммерческой недвижимости. Однако законодательно это невозможно: земля предназначена для рекреации и находится в аренде до 2067года у ООО "Кристалл".

- Строительство на данном участке жилых домов, крупных торговых объектов, гостиничного комплекса, автомобильных салонов и прочих объектов коммерческой недвижимости невозможно, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 2018 году инвестор взялся благоустраивать участок на Спартановке. Площадки для тенниса и баскетбола, детские аттракционы, ледовый каток, озеленение – это обещали и сделали. Инвестор даже начал проектировать физкультурно-оздоровительный центр, но по неизвестным причинам передумал.