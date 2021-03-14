В центре Волгограда «Рено» протаранил «КамАЗ»: пассажирка в больнице

В ДТП в центре Волгограда пострадала пассажирка. Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло в Центральном районе Волгограда 13 марта. На улице Рокоссовского «Рено Логан» протаранил «КамАЗ»: 55-летняя женщина оказалась в больнице с серьезными травмами, которые она получила в результате аварии.

Инцидент случился около восьми утра. Сидевший за рулем 56-летний водитель легковушки ехал со стороны Невской в направлении Двинской. В этот момент у дома №40Д остановился тягач. Причем 60-летний мужчина, управлявший самосвалом, остановился на запрещающий сигнал светофора. В итоге «Логан» на полной скорости врезался в махину.

Очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. Врачи сразу же увезли в медучреждение пострадавшую пассажирку, сидевшую в салоне легковушки. ей оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по факту аварии проводится проверка.