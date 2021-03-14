В Волгограде ищут пропавшую 34-летнюю женщину

Родные и близкие 34-летней Софьи Моисеенко вот уже почти три недели ищут без вести пропавшую женщину. Волгоградка ушла из дома 25 февраля 2021 года, не сообщив, куда направляется. Обратно она не вернулась, на связь не выходила. Об ее исчезновении сообщили в полицию, к поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку.

Фото: "Лиза Алерт".

- Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза голубые. В день исчезновения на ней было коричневое пальто с капюшонов, белый свитер, черные сапоги, - рассказали «КП-Волгоград» волгоградские волонтеры.

Горожан, которые располагают какой-либо информацией о возможном местонахождении Софьи, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам. Любые сведения важны. Контакты для связи: 8(800)700-54-52 или 112.