Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб пенсионер

Трагедия произошла в субботу, 13 марта, около одиннадцати ночи в городе Фролово Волгоградской области. На улице Строителей загорелся частный деревянный дом. Очевидцы сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. К месту выехали спасатели. В 120-метровом доме горела одна из комнат - огонь охватил 12 квадратов.

- Пожарные расчеты 58-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:15 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Несмотря на оперативность спасателей, находившийся внутри хозяин дома не смог выбраться. Известно, что в сгоревшей комнате нашли тело 61-летнего мужчины. Волгоградцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае ЧП нужно звонить на «101».