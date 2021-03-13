Случаи коронавируса зафиксировали в 19 районах Волгоградской области

Заболевших стало вдвое меньше, чем в декабре. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 13 день марта 2021 года помимо крупных городов коронавирус зафиксирован в 19 районах Волгоградской области. В областном центре на сегодня 58 новых случаев, в Волжском – всего 11. На третьем месте Нехаевский район – плюс 10 заболевших. Это основная масса из 137 подтвержденных за сутки диагнозов.

По данным оперштаба, по 8 заразившихся в Еланском и Фроловском, по 5 – в Быковском и Новониколаевском, по четыре – в Котово, Урюпинском и Городищенском. В Камышине на сегодня три заболевших, как и в Среднеахтубинском районе. Сразу в пяти районах по два новых случая ковида, в их числе Жирновский, Светлоярский, Николаевский, Старополтавский и Руднянский. И по одному заболевшему на 13 марта в Ленинском, Киквидзенском, Клетском и Палласовском районах.

Возрастная статистика заболеваемости ковидом в принципе не меняется. Среди заразившихся за сутки всего 6 детей, 10 представителей молодежи и около сорока человек в каждой из старших возрастных групп.