На Масленицу в Волгограде чучело одели в маску

У создателей чучела оказалась богатая фантазия. Фото: мэрия

В Волгограде идут последние приготовления к народным проводам зимы. Коронавирусные ограничения в регионе накануне хоть и смягчили, но не сняли. Поэтому в назидание горожанам, медицинская маска стала финальным штрихом образа 12-метрового масленичного чучела, которое сожгут в пойме Царицы 14 марта. Как подчеркивают авторы сего творения: «В этом году мы сжигаем не просто символ уходящей зимы, но и символ уходящей пандемии».

- Это еще одно напоминание волгоградцам о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

В остальном же чучело на Масленицу будет таким же, как и в прошлом году. Правда, чуть пониже, чтобы из-за ветра не возникла опасность пожара. Каркас сделали деревянным, наполнили его соломой и еловыми ветками, оставшимися после новогодних праздников. На наряд пустили цветастый ситец, не забыли и о весьма нетипичных для чучела женских формах. А маску пошили по оригинальным выкройкам. Перед сожжением чучело огородят ради безопасности горожан.

Пойма реки Царицы станет главной городской площадкой на Масленицу 2021 в Волгограде. Праздник здесь пройдет с 12 до 17 часов в прощеное воскресенье, 14 марта. Сожжение чучела устроят в финале.

Полную программу праздника на Масленицу 2021 в Волгограде смотрите здесь.