Еще 4 женщины и трое мужчин умерли от ковида в Волгоградской области

Усилия врачей не увенчались успехом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Коронавирус унес жизни 858 волгоградцев. За последние сутки в Волгоградской области вновь зарегистрировали 7 летальных исходов. Среди умерших – четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 48 до 83 лет. В географии печальной статистики на сегодня – Волгоград, Камышин, Михайловка, Дубовский, Николаевский и Среднеахтубинский районы.

По данным оперштаба, у шестерых умерших от ковида имелись патологии сердечно-сосудистой системы, у двоих – эндокринной. Две смерти 13 марта зафиксировали в Волгограде – 54-летний мужчина скончался в больнице №5, 74-летняя женщина – в больнице №3. При этом волгоградец начал лечиться сразу, как только заболел. Но это его не спасло. Положительной динамики не было, как и у 70-летней жительницы Камышина и 83-летнего мужчины из Николаевского района.

Волгоградка, 56-летняя жительница Михайловки и еще молодой житель Среднеахтубинского района (всего 48 лет) обратились к врачу спустя 5 дней после появления первых симптомов. А умершая 68-летняя женщина из Дубовского района пыталась лечиться самостоятельно перед тем, как лечь в больницу. Но и в этих случаях старания врачей положительного результата не дали.