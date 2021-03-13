На Спартановке продают под застройку обещанный волгоградцам парк

Скрин из рекламного ролика.

«Срочная продажа. Участок 2 Га под жилую, коммерческую застройку, включая объекты коммерческой недвижимости», - такое рекламное предложение для инвесторов появилось в Волгограде накануне. Речь идет об участке на улице Николая Отрады, 32а на Спартановке, где еще три года назад обещали сделать для жителей Тракторозаводского района Парк культуры. Оценили его в 26 миллионов рублей.

- Рабочие залили бетонное основание под теннисный корт и баскетбольную площадку, проложили поливочный водопровод, установили несколько десятков метров кованого ограждения, выполнен основной объем работ по обустройству тротуарных дорожек. Новая парковая зона будет открыта в этом году, - приводили слова представителя инвестора в пресс-релизе на сайте администрации Волгограда в июле 2018 года.

На участке предлагают возвести жилой комплекс или коммерческие объекты. Скрин из рекламного ролика.

Как ранее сообщали в мэрии, парк этот благоустраивал инвестор, причем за свой счет. Волгоградцам обещали активный отдых, детские аттракционы, деревья и клумбы. Но, видимо, не сложилось.

Собственник имеет право перепродавать свое имущество, но назначение земли остается прежним. Как следует из рекламного предложения, на участке имеются четыре объекта недвижимости, в том числе две торговые галереи. Предлагают разместить здесь торговый центр, аквапарк, автосалон, гостиницу или жилой комплекс. Продажу наметили на 2 апреля 2021 года.