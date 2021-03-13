Волгоградская область стала 18-й в рейтинге преступности

Преступлений в регионе стало меньше. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Генпрокуратура РФ составила рейтинг преступности в регионах страны по итогам 2020 года. Волгоградская область оказалась на 18-м месте в России по общему числу преступлений за прошлый год, при этом в число регионов с наибольшим ростом преступности не вошла. Количество преступлений в 2020 году в Волгоградской области уменьшилось на 5,9 процента – это один из лучших показателей в стране.

Как посчитали в Генпрокуратуре, положительная динамика в Волгоградской области по снижению количества преступлений особой тяжести. Их в регионе в 2020 году стало на 4,2% меньше. А вот в Карачаево-Черкесии выросло на 82,4%, в Чечне – на 73,4%.

При этом число тяжких преступлений среди волгоградцев выросло на 6%, преступлений средней тяжести в тоже время совершили на 9,6% меньше. По снижению экономических преступлений регион вышел на второе место по стране с показателем минус 29,9%. Первое место здесь за Адыгеей – минус 34,5%. Однако в то же время в Волгоградской области на 31,8% выросло количество преступлений террористической направленности и сразу на 160% - экстремистской.

Самый большой рост преступности в 2020-м зафиксировали в Севастополе - сразу на 44%. В тройке лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Больше всего уменьшилось число преступлений в Чечне (-16,9%), Северной Осетии и Адыгее.