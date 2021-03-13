Масленицу в Волгограде начали отмечать во всех районах

Масленицу отметят на десятках площадок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу масленичной недели во всех районах Волгограда начали провожать зиму. В программе праздничного марафона на Масленицу 13 марта 2021 - концерты, конкурсы, а также молодецкие забавы и горячие блины в парках, скверах и на площадях.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на Спартановке народные гулянья уже идут на площади Аттракционов. На Красном гулять с песнями и танцами на Масленицу будут в парке Гагарина 14 марта с 11.00 до 14.00. В центре главными площадками проводов зимы в прощеное воскресенье станут Комсомольский сад и пойма Царицы. Народные гулянья стартуют 14 марта с 12 часов. А в финале на обеих площадках будут сжигать чучело.

В Дзержинском Масленицу будут отмечать на трех площадках. 13 марта в 14.00 жителей ждут у ТЦ «Цитрус» на 8-й Воздушной, в этот же день в 17.00 - на площади у КДК «21 век» и в Гумраке. Две точки масленичных гуляний будут в Ворошиловском районе и сразу пять – в Советском. А вот в самом южном районе города будет больше всего мест для проводов зимы.

Полная программа праздника на Масленицу 2021 в Волгограде смотрите здесь.