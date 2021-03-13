4 мусорных бака сожгли за вечер в Волгограде

Стоимость контейнеров заложена в тарифе на вывоз мусора. Фото: УО

Вечером в пятницу, 12 марта, в Волгограде спалили сразу четыре мусорных контейнера. Сначала в восемь часов дым и пламя наблюдали жители Красноармейского района. Там загорелся пластиковый контейнер на проспекте Героев Сталинграда. Через 11 минут после вызова пожарные ликвидировали горение. А в 21.25 сразу три мусорных бака заполыхали на улице Ейской в Ворошиловском. Помимо самих контейнеров огонь охватил еще и разбросанный на площадке хлам. Пожарным понадобилось всего семь минут на то, чтобы затушить пламя.

- В обоих случаях обошлось без пострадавших, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального МЧС.

Предполагаемая причина пожара в обоих случаях - неосторожное обращение с огнем. Возможно, кто-то выбросил в мусорный бак тлеющий окурок. Но не исключено, что это был намеренный поджог. При этом стоимость контейнеров заложена в тарифе на вывоз мусора, который платит каждый волгоградец.