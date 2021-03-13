ВАЗ сбил 12-летнюю волгоградку: водитель скрылся с места ДТП

Два пешехода оказались в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два ДТП с участием пешеходов произошло на дорогах Волгограда и области за минувшие сутки - под колеса авто попала школьница, также в коме неизвестный мужчина в возрасте около 60 лет. Вечером 12 марта 12-летнюю девочку сбили на перекрестке улиц Титова и Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда, где недавно установили светофор. Школьница переходила дорогу на «зеленый» сигнал. Нарушивший ПДД водитель «ВАЗ-211440» решил скрыться с места ДТП и помчался дальше в сторону улицы Хользунова. Но уйти от ответственности 26-летнему мужчине не удастся.

- Впоследствии он был задержан и привлечен к административной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД. - У школьницы медики диагностировали ушибы различных частей тела.

А мужчина в возрасте попал под колеса «ГАЗ-А23R33» днем в пятницу на трассе Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба. И в этот раз пешеход серьезно пострадал. Сейчас он в реанимации в состоянии комы, с тяжелой травмой головы. На вид пострадавшему около 60 лет - его личность устанавливают полицейские. По предварительным данным, мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте.