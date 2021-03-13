Рекорд мошенников: с карты волгоградки сняли более 5 миллионов рублей

Полиция предупреждает: не сообщайте мошенникам свои данные. Фото: Александр ГЛУЗ

Волгоградцы продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка. На этот раз аферистам удалось сорвать рекордный куш: 54-летняя главбух одной из городских стоматологических поликлиник сообщила свои персональные данные и лишилась 5,4 миллиона рублей. Мало того, что мошенники вычистили ее банковскую карту, на доверчивую женщину еще и кредиты оформили.

- При этом на экране телефона волгоградки идентифицировался номер подразделения МВД. Ей сообщили, что проводится совместная спецоперация МВД и службы безопасности банка по задержанию телефонных мошенников, а в подтверждение слов прислали посредством мессенждера фотографию служебного удостоверения сотрудника полиции, - сообщили «КП-Волгоград» подробности аферы в региональном главке МВД.

Главбух стала не единственной жертвой телефонных мошенников в регионе 12 марта. Более 640 тысяч потеряла врач-терапевт горбольницы. При этом она перевела деньги вообще не в тот банк, в котором у нее хранились деньги. 150 тысяч рублей лишилась 54-летняя жительница Камышина, которой мошенники якобы помогали отменить незаконно оформленный на нее кредит. Еще одна волгоградка также лишилась 200 тысяч.

А вот руководитель одного из учебный заведений с радостью перевел мошенникам более 20 тысяч на цветы и угощение для комиссии, которая якобы решила нагрянуть к нему с проверкой.

Полиция предупреждает: сотрудники банка никогда не запрашивают номера банковских карт и счетов, секретные коды и коды из СМС. Это делают только мошенники.