Опять со зрителями: волгоградцев приглашают на «Танковый биатлон»

Ковидные ограничения постепенно снимают. Спортинвые соревнования уже проходят со зрителями, а теперь болельщиков разрешили пустить и на Окружные этапы состязаний АрМИ-2021. А это значит, что волгоградцы смогут воочию посмотреть «Танковый биатлон», который по традиции проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

- Соревнования танкистов и мотострелков «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут с 22 по 30 марта 2021 года, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, с 30 марта по 2 апреля на Прудбое определят лучшую команду ЮВО от воинских частей радиационной, химической и биологической защиты в конкурсе «Безопасная среда».

Пустят зрителей и на «Военное ралли» на КамАЗах, которое пройдет по маршруту Волгоград – Элиста с 26 по 30 апреля.

- Кроме того, военнослужащие ЮВО примут участие в этом году в конкурсах военных летчиков «Авиадартс», соревнованиях расчетов комплексов ПВО «Ключи от неба», состязаниях инспекторов ВАИ и военной полиции «Дорожный патруль» и «Страж порядка», а также в первенствах вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон», - уточняют в ЮВО.