В Волгограде разгорается крупный скандал из-за миллионных хищений на расчистке ериков и озер

Фото администрации ВО.

В Волгоградской области расчистка ериков и озер, которая ведется в рамках нацпроекта «Экология», грозит обернуться уголовными делами. Прокуратура по требованию губернатора региона уже провела проверку, как использовали бюджетные средства, выделенные на эти цели. Результаты ее шокируют: как минимум 55 миллионов бюджетных рублей ушли не по назначению.

- Установлено, что в 2020 году «Дирекция водохозяйственного строительства» заключила 4 контракта с коммерческой организацией на выполнение работ по расчистке 6 ериков и 4 озер на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе. Деньги выделялись в рамках софинансирования: часть из бюджета области, часть – субсидия из федеральной казны. Кроме того, с этим же подрядчиком заключили контракт на расчистку пруда в Светлоярском районе (деньги на это выделяли из регионального бюджета). С марта по декабрь 2020-го подрядчик отчитался о проделанной работе. И заказчик принял их без замечаний, перечислив фирме 173 миллиона рублей. При этом установлено, что работы на сумму 55 миллионов рублей фактически не выполнялись, - гласит заключение волгоградской областной прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки уже направили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и №»мошенничество, совершенное в особо крупном размере».