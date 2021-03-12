Волгоградцев освободили от обязательного ношения перчаток

Отныне перчатки обязательно носить только тем, кто обслуживает людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 марта, губернатор Волгоградской области внес изменение в постановление о ковидных органичениях, действующих в регионе. Главное послабление: отныне перчатки везде и всюду жителям носить не обязательно.

- Теперь волгоградцам рекомендуется соблюдать перчаточный режим в магазинах, при посещении органов государственного самоуправления и госучреждений, а также в общественном транспорте (в том числе и в такси), - цитирует постановление главы региона пресс-служба администрации.

Но уточняют, что для сотрудников, чья работа связана с обслуживанием населения, ношение перчаток останется обязательным.

Кроме того, губернатор разрешил с 1 апреля запустить в области все «дачные» маршруты. А жителям старше 65 лет до 1 октября продлили возможность подачи заявлений на соцпомощь в удаленном режиме без личного посещения учреждений.

Напомним, что социальные проездные билеты в Волгограде и области будут заблокированы до 19 марта. А работа кафе и ресторанов по-прежнему запрещена в ночное время.

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