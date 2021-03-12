14 марта рокадную дорогу в Волгограде перекроют из-за Масленицы

Водители, учтите перекрытие при планировании поездок по центру Волгограда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В воскресенье, 14 марта, - в Волгограде пройдет первый за долгое время пандемии праздник с большой концертной программой, конкурсами и блинами. Будем зиму провожать и Масленицу отмечать. Основные гуляния пройдут в парке «Царицынский», расположенном в пойме Царицы. Из-за праздника перекроют для транспорта часть рокадной дороги.

Как сообщают в мэрии, 14 марта на время подготовки и проведения мероприятий, посвященных проводам зимы, на участке рокадной дороги от улицы Калинина до улицы Краснознаменской и на подъездах к нему вводится пешеходный режим. А это значит, что с 7.00 до 19.00 эта часть дороги будет закрыта для транспорта.

В администрации Волгограда напоминают, что в пойме Царицы основные гуляния пройдут с 12.00 до 17.00: волгоградцев ждет большая концертная программа, а также конкурсы и интерактивные площадки. А в финале праздника - сжигание масленичного чучела.

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