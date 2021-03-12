Под Волгоградом закрыли опасную газовую заправку

На газовую заправку, которая работала в Палласовском районе, нагрянула с проверкой прокуратура. Правоохранители были шокированы увиденным. На таком опасном объекте обнаружили просто массу нарушений промышленной безопасности.

- У владельца – ИП Яхъяева - отсутствовали заключения экспертиз промышленной безопасности, контроль за промбезопасностью не соблюдался, а работники не проходили спецподготовку и аттестацию,- перечисляют нарушения в областной прокуратуре.

Материалы проверки прокуратура направила в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора и оно оштрафовало собственника АГЗС на 200 тысяч рублей.

- Кроме того, прокуратура добилась в суде закрытия газовой заправки до устранения нарушений. В настоящее время деятельность АГЗС фактически не осуществляется, - уточняют в областном ведомстве.