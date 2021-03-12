На дорогах Волгограда появятся «зебры» с подсветкой

Первые светящиеся "зебры" появятся на улице Калинина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде решили опробовать современную разметку на дорогах. Уникальность ее заключается в том, что она светодиодная. Так, что если увидите «зебру», которая светится в темноте, не пугайтесь. Идет тестирование.

- Принцип новой разметки такой: на проезжую часть проецируются изображения пешеходного перехода и стоп-линии, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Говорят, такая проекционная система позволяет видеть важнейшие элементы дорожной разметки при любых погодных условиях.

Первые светодиодные установки, которые будут подсвечивать дорожную разметку, появятся на двух перекрестках Ворошиловского района: на пересечении улицы Калинина с улицей Пугачевской и с улицей Циолковского.

- Тестировать будут систему в течение двух недель Будут смотреть, как поведет себя система в условиях различных климатических нагрузок. По итогу специалисты профильной службы дадут заключение: стоит ли использовать такие светодиодные разметки на волгоградских дорогах, - отмечают в мэрии.

При этом акцентируют внимание водителей и пешеходов на том, что соблюдение требований проекционной разметки является таким же обязательным, как и для обычной разметки, выполненной пластиком или специальной краской.