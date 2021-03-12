Скончался «король» волгоградских шахмат Александр Худяков

Фото с сайта Федерации шахмат России.

Ушел из жизни метр волгоградских шахмат Александр Худяков. 11 марта после тяжёлой и продолжительной болезни его сердце перестало биться.

Как отмечают в Федерации шахмат России, Худяков был самым известным шахматистом из Волгограда. Именно с его именем более полувека ассоциировалась волгоградская шахматная школа. Он был мастером спорта СССР, международным арбитром, Отличником физической культуры и спорта Российской Федерации.

- Он работал и с гроссмейстерами, и с мастерами, и с призёрами чемпионатов и первенств страны и Европы. Возможно, и его имя было бы вписано в число ведущих отечественных тренеров, если бы, по его собственному меткому выражению, не был бы «человеком-оркестром», - отмечает в некрологе федерация шахмат. – Он был судьей на всевозможных турнирах от первенств района до чемпионатов СССР и мира, Всемирных шахматных Олимпиад.

А еще у Худякова был литературный талант. Его дневники печатали в СМИ. И в 1984 году его пригласили на пост руководителя пресс-центра матча на первенство мира Чибурданидзе - Левитина.

Почти сорок лет он был руководителем шахматной организации Волгоградской области, почти 15 лет возглавлял спортивную шахматную школу.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича Худякова, - скорбят в федерации.

«КП-Волгоград» скорбит вместе с родными и близкими великого шахматиста.