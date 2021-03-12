В Волгограде директор стройфирмы недоплатил 18 миллионов рублей налогов

В Волгограде на скамью подсудимых отправили 48-летнего директора строительной организации. Некогда успешного бизнесмена ждет колония. А все за то, что «экономил» на налогах. Точнее он мошенничал с документами, и недоплачивал в бюджет. О бизнесмене-аферисте «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- Коммерсант в течение двух лет – с 2016-го по 2018-й – вносит в декларации заведомо ложные сведения о том, что он якобы приобретал товары и привлекал для строительно-монтажных работ 19 предприятий. На самом деле все эти предприятия были «пустышками» и никакой деятельности не вели, - сообщают в волгоградской прокуратуре.

Свою вину бизнесмен уже признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Прокуратура уже утвердила директору обвинительное заключение. Дело передали в суд.

- Кроме того, прокуратурой региона к обвиняемому предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - уточняют в ведомстве.

- Установлено, что в собственности предпринимателя есть дорогостоящая недвижимость. Поэтому по ходатайству следствия наложены аресты на три земельных участка в престижных загородных поселках Волгоградской области. Их общая стоимостью свыше 20 миллионов рублей. Арестовано и нежилое здание в центре Волгограда, кадастровая стоимость которого оценена в 1,5 миллиона рублей, - добавляют в СУ СК по Волгоградской области.