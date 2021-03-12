Мэр Волгограда рассказал, когда улица Мира станет пешеходной

Какой может стать улица Мира, волгоградцы уже видели во время фестивалей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде уже не первый год идут разговоры о том, чтобы сделать пешеходной улицу Мира и площадь Павших Борцов. Во время презентации концепции благоустройства Комсомольского сада волгоградцы спросили главу города, когда же это произойдет. По словам Виталия Лихачева вопрос этот слишком серьезный, чтобы такое решение принимал мэр или городская дума.

- Это должно быть осознанное решение жителей, - заявил Виталий Лихачев. – Встречаясь с молодежью, мы часто слышим, что пешеходная улица очень нужна. Мы и сами это прекрасно понимаем. Лучше, чем улица Мира, у нас для этого нет.

Но закрытие одной из транспортных артерий в центре города приведет к многочисленным проблемам и для автомобилистов, и для жителей ближайших домов.

- Жители прилегающих к улице Мира домов будут испытывать некоторые неудобства проезда, парковки, для заезда в свои дворы непривычные маршруты использовать. А автомобилистам нужно привыкать к тому, что в центр города нужно ездить на общественном транспорте. Мы не великие, придем к этому обязательно – к этому весь мир идет, - подчеркнул Виталий Лихачев. - Как бы мы ни расширяли дороги, машин все равно становится больше. За ними не успеешь. Поэтому в любом случае нужно развивать общественный транспорт.

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