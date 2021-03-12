От 40 до 70 лет: еще семеро волгоградцев умерли от коронавируса

Многие пациенты слишком поздно обращаются за медпомощью и врачи уже просто не в силах их спасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В смертельном списке жертв коронавируса к 12 марта 2021 года уже 851 житель Волгоградской области. Сегодня оперштаб внес в этот список еще семерых волгоградцев: трех мужчин и четырех женщин. Все разновозрастные – от 40 до 71 лет, единственное, что всех их объединяет – все имели хронические заболевания на момент заражения ковидом. Их организмы просто не смогли побороть коронавирус.

Самый молодой из сегодняшнего списка – 40-летний мужчина из Камышина. Он был диабетиком, да еще и страдал хроническим заболеванием мочевыделительной системы. При этом, когда заразился ковидом, в больницу пошел не сразу, а только на четвертые сутки вызвал скорую помощь. Его госпитализировали в больницу №1 Камышина, но помочь ему врачи были уже не в силах.

Не спасли медики и 42-летнюю жительницу Серафимовичского района, хотя за медпомощью она пошла сразу – с первого дня, как почувствовала признаки COVID-19. Амбулаторное лечение результатов не принесло, поэтому ее отправили в больницу №5 Волгограда. Но и там вылечить не смогли. Говорят, сказались хронические «болячки» - сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Не справилась с коронавирусом и 56-летняя женщина из Даниловского района. Как поясняют в оперштабе, она поздно обратилась за медпомощью. Как и двое жителей из Волгограда – 60-летняя женщина и 71-летний мужчина. А жительница Котовского района 62 лет вообще пришла в больницу только через две недели с начала заболевания. Скончалась она в Котовской ЦРБ.