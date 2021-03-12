Волгоградская мэрия ищет машинку для удаления пней: зачем она понадобилась

Для удаления пеньков из труднодоступных мест закупят спецтехнику. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На встрече с общественниками и архитекторами глава Волгограда Виталий Лихачев рассказал, что администрация города сейчас выбирает машину для удаления пней, а также объяснил, зачем она понадобилась.

- Мы сейчас заняты тем, что ищем машину, которая могла бы удалять пеньки. Не от хорошей жизни, - подчеркнул мэр Волгограда. - На проспекте Ленина деревья гибнут - вяз засох, его спилили, а пенек остался. Выкорчевать невозможно, вокруг бордюр, асфальт. Есть такие устройства сейчас, смотрим, какое купить, чтобы этими вещами заниматься.

Спиленный вяз, акация, тополь, на месте которого остался лишь окруженный брусчаткой пень, для Волгограда не редкость. В центре города это особенно режет глаз. И новое дерево на это место не высадишь.

Также на встрече обсудили проблемы озеленения города и единую концепцию обновления Комсомольского сада и Горсада. А мэр ответил на вопрос, когда улица Мира станет пешеходной.