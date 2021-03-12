Власти Волгограда купят 71 квартиру для семей из аварийных домов

Уже в ближайшее время расселят еще три дома на юге Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Власти Волгограда купят еще 71 квартиру для семей, которые сейчас проживают в аварийных домах и ждут переселения. Об этом в мэрии сообщили сегодня, 12 марта, как раз после того, как в одном из аварийных домов на юге Волгограда погибла женщина. А чуть ранее в поселке Веселая Балка дом стал рассыпаться буквально на глазах и вот-вот рухнет.

- Муниципалитет планирует купить 5 однокомнатных, 25 двухкомнатных и 41 трехкомнатную квартиры. По условиям торгов квартиры должны быть готовы к заселению: с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами, - уточняют в администрации Волгограда.

Мэрия уже объявила аукцион. И напоминает, что квартиры покупают в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что власти Волгограда уже приобрели ряд квартир для переселения жильцов из аварийных домов в новостройках ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена» в Кировском и Советском районах.

- По мере того, как эти высотки сдают в эксплуатацию, квартиры передают «переселенцам», - добавляют в мэрии.

В марте несколько семей уже получили ключи от квартир. На очереди жители домов №7 в поселке Веселая Балка в Кировском, №44 по улице Качалова в Краснооктябрьском и №65 по улице Героев Малой земли в Красноармейском районе Волгограда.

- На сегодняшний день из аварийных домов переселены уже более тысячи человек. Владельцы жилья получают новые квартиры в собственность. С теми, кто проживал в аварийных домах на условиях соцнайма, заключаются новые договоры. 206 семей из аварийных домов выбрали денежные компенсации, и уже получили от властей свыше 250 миллионов рублей, - уточняют в администрации города.