Банк списал с волгоградки единовременную выплату на двоих детей

Банк не мог списывать деньги, которые поступили в качестве единовременной выплаты на детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Волгограда лишилась денег, которые были перечислены на ее счет и предназначались детям. Она получила 20 тысяч рублей в качестве единовременного пособия на двух детей. Всю эту сумму списал банк в счет погашения долга. Только делать этого организация не могла. Волгоградке пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы добиться возврата средств. Потому как банк провел списание без проверки источника поступления денег.

- Взыскание не может быть обращено на единовременную выплату, перечисленную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области

После надзорной проверки в адрес руководителя банка вынесли представление об устранении нарушения. Матери двух детей списанные деньги вернули на счет в полном объеме.