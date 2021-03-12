ФСБ в Волгоградской области задержала подпольных оружейников

Спецоперация прошла на территории 28 регионов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории ряда регионов Российской Федерации прошла спецоперация по задержанию нелегальных оружейников. ФСБ пресекла противозаконную деятельность и в Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ФСБ России, были задержаны причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

Кадр с видео ФСБ России

Всего задержали 72 оружейника в 28 регионах страны. Спецслужбы изъяли 251 единицу огнестрельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, пулеметы, винтовки, а также взрывчатые вещества, ручные гранаты, более 25 тысяч патронов и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Была прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В ФСБ добавили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.