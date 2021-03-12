В Волгоградской области подсчитали, в какую стоимость обходятся блины на Масленицу

25 блинов волгоградцам обходятся примерно в 115 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Масленичная неделя в самом разгаре. Жители Волгоградской области активно пекут блины для себя и угощают ими родственников и знакомых. А в какую стоимость обходится приготовление главного блюда Масленицы? Волгоградстат подсчитал, какие цены сейчас в регионе на ингредиенты блинов по классическому рецепту. Ведомство статистики провело мониторинг ценников на молоко, подсолнечное масло, пшеничную муку, яйца и сахар. Получилось, что на приготовление 25 блинов уходит в среднем 115 рублей и 38 копеек.

Литр молока стоит сейчас примерно 56 рублей 37 копеек. За 500 грамм муки необходимо отдать 16,69 рубля, за 20 грамм подсолнечного масла – 22,69 рубля. Также для приготовления 25 блинов необходимо 2 яйца – это 15 рублей 11 копеек – и 100 грамм сахара. Он обходится в 4,52 рубля.

Уже 14 марта состоится традиционное сжигание чучел Масленицы, после чего зимние холода должны по-настоящему уйти, уступив место весне.

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