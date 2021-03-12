Снова морозы до -17, но это не рекорд: вспомнили, когда Волгограде было так же холодно в марте

Оттепель ожидают только в воскресенье. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В это воскресенье мы будем провожать зиму, которая совершенно не хочет уходить из Волгограда. Сегодня утром на градуснике было -17, и на 13 марта, к сожалению, синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют погоду не лучше: снова крепкие морозы и сильный ветер. Ночью опять температура воздуха опустится до -17, днем воздух прогреется на солнышке до -2…-7 градусов.

«Ну и мороз, когда такое было? Разве это весна?» - возмущаются волгоградцы. Было, даже еще холоднее. Мы заглянули в архив погоды за последние несколько лет. Традиционно 12 марта в Волгограде относительно тепло – нормальная мартовская погода от +2 до +8 днем. И в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 так и было. Пять лет подряд, действительно, март нас радовал хорошей погодой. Но были и исключения, как сейчас. В 2012 году температура воздуха 12 марта опускалась до -19 ночью, днем до -16. Это был рекордно холодный март последнего десятилетия. В 2018 году ночью 12 марта было до -17, днем до -14. И все это на фоне очень сильного ветра. Потом, в 2019 и 2020 тепло вернулось, и 12 марта снова было тепло до +7.

Так что это совершенно нормальная температура воздуха для Волгоградской области. Тем более что мучиться осталось не так долго – в Прощенное воскресенье синоптики прогнозируют оттепель, показатели температуры сменятся с минуса на плюс.