Семейный бизнес: в частном доме на юге Волгограда работало подпольное казино

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда в одном из частных домов работало подпольное казино. Его организовали двоюродные братья, которым 23 и 31 год. Одному из них и принадлежало домовладение. Однако незаконному семейному бизнесу пришел конец. В игорный клуб нагрянули сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного и городского МВД и бойцы Росгвардии. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, доступ в казино имели только проверенные, платежеспособные посетители. Территория была оборудована камерами видеонаблюдения и домофоном. Любители азартных игр могли попасть внутрь только после того, как назовут нужный пароль.

В момент спецоперации в игорном клубе были его организаторы и четверо посетителей. Полицейские изъяли 11 игровых аппаратов и деньги на сумму 60 тысяч рублей. Красноармейский районный отдел Следственного управления СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело. Его двум фигурантам грозит до четырех лет тюрьмы.