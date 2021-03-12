Липецкая область с большим отрывом лидирует в рейтинге «Инвестиционной активности регионов»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Первое место в рейтинге авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт» за февраль 2021 года с большим отрывом от второго места вновь занимает Липецкая область. В феврале в дайджест вошли 16 публикаций из нашего региона. Две публикации отмечены редакцией как «Лучшая инвестновость дня». Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «Промышленность» и «ТЭК».

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В области эффективно функционирует особая экономическая зона «Липецк», регион вкладывает средства в развитие её инфраструктуры. В прошедшем месяце ОЭЗ «Липецк» получила технические условия для выполнения работ по подключению проектируемого газопровода-отвода и газораспределительной станции в Елецком участке. Сумма инвестиций составит порядка 200 млн рублей. Производительность – 30 тысяч кубических метров в час.

Увеличивается число резидентов ОЭЗ «Липецк». В феврале свидетельства о статусе резидента ОЭЗ «Липецк» получили две компании. ООО «ЮНИОНСПЕД» реализует инвестиционный проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет с суммой инвестиций 200 млн рублей на Елецкой площадке. Компания «Август» построит в Елецком районе логистический комплекс с функцией распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области и соседних регионов. Объём инвестиций составит свыше 500 млн рублей. Мощность комплекса – более 20 тысяч палетомест.

В отрасли «Промышленность» большинство сообщений связано с Новолипецким металлургическим комбинатом. В феврале НЛМК завершил масштабный проект по модернизации доменной печи №4 мощностью 2,1 млн тонн чугуна. Инвестиции в проект составили более 23 млрд рублей. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Всю образующуюся в процессе производства металла пыль будет улавливать высокоэффективная газоочистка. Степень очистки составит 99,9%, что соответствует показателям наилучших доступных технологий. Это было отмечено редакцией как «Лучшая инвестновость дня».

В регионе внедряются современные инновационные цифровые технологии. В 2020 году современными автоматизированными системами учёта электроэнергии (АСУЭ) оборудованы 611 подстанций. Мероприятия проводятся в рамках концепции цифровой трансформации, являющейся необходимым условием эффективного функционирования современной электроэнергетики и дальнейшего повышения качества и надёжности энергоснабжения потребителей. В текущем году АСУЭ будет оборудован ещё 301 питающий центр низкого напряжения.

«Росэлектроника» завершила испытания беспилотного комплекса для мониторинга ЛЭП в Липецкой области. Благодаря специальным беспилотникам объект сможет в автоматическом режиме собирать, передавать и анализировать данные о состоянии сетей. Это поможет быстро выявить угрозы на ранних стадиях, снизить аварийность и сократить время поиска повреждений ЛЭП. Помимо беспилотника, работу комплекса будут обеспечивать многофункциональные зарядные станции и специальное программное обеспечение. Заказчиком проекта выступила компания «Россети-Центр», головным исполнителем – концерн «Вега» (дочерняя структура «Ростеха», входящая в холдинг «Росэлектроника»). Сообщение также отмечено редакцией как «Лучшая инвестновость дня».

Цифровые технологии приходят в сельскую местность. «Ростелеком» завершил третий этап проекта «Цифровизация сельских поселений». Современные услуги связи по технологии CPON стали доступны жителям более 10 тысяч домохозяйств в девяти районах Липецкой области. Для этого специалисты компании проложили более 200 километров оптоволокна.

В отрасли «ЖКХ и инфраструктура» «Ростелеком» запустил систему мониторинга сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для ОБУ «Центр по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Липецкой области». Решение помогает заказчику настроить собственный сценарий контроля площадок сбора мусора и прилегающих к ним территорий, а также участников процесса вывоза бытовых отходов. Сервис разработан на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения.